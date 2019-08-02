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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

02.08.2019 - 12:25
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 38 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 ve 9 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 19 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira ve 17 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere 49 milyar 800 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 oldu.

8 Ağustos vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,80 seviyesinde gerçekleşirken, 9 Ağustos vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,79 oldu. 


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