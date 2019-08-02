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TİM Başkanı Gülle: İhracatın lideri otomotiv oldu

02.08.2019 - 13:13
TİM Başkanı Gülle: İhracatın lideri otomotiv oldu | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, "Temmuz ayının ihracat lideri, 2,9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu. 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladığı toplantıda konuştu. İhracatın geçen yıl temmuz ayında 14,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu belirten Gülle, "Bu defa da İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracat rakamını açıklamaktan gurur duyuyoruz." dedi. Gülle, temmuzda ihracatın yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın Özel Ticaret Sistemi'ne göre de 15 milyar 238 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

İhracatın ocak-temmuz döneminde de yüzde 3,1 artışla 104 milyar dolara çıktığına işaret eden Gülle, 12 aylık ihracatın ise yüzde 4,9 artışla 180 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Gülle, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerine biraz daha yaklaşıldığını belirterek, 2019'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önderliğinde birçok reformun hayata geçirildiğini anımsattı. TİM olarak "dış ticaret fazlası veren bir Türkiye" hedefine odaklandıklarını söyleyen Gülle, şöyle devam etti:

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"Kısa vadede YEP'te belirtilen 2019 ihracat hedefini aşarak 200 milyar dolar hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. FED faiz indirimine gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 25 Temmuz'da politika faizini 4,25 puan düşürüp yüzde 19,75'e çekerek artık yüksek faiz döneminin biteceğini işaret etti, piyasanın canlanmasına yönelik beklentileri güçlendirdi. İhracatçılar olarak faizlerin aşağı çekilmesini çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Özellikle ihracatçı firmalarımızın finansman faaliyetleri ve finansmana erişim konusunda kolaylıklar sağlanması ve ertelenmiş yatırım taleplerinin de değerlendirilmesi açısından uygun bir yatırım ortamının oluşması büyüme ve istikrara pozitif katkı olarak yansıyacaktır."

YEP'te 2019 ihracat hedefinin 182 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade eden Gülle "İhracatımızı Kalkınma Planı'nda 2023 hedefi olan 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek en kritik önceliğimiz. Hiç şüphesiz 2023 yılı ihracat hedefimiz, 223 ülkede ortaya koyduğumuz performansın doğal seyriyle ulaşabileceği bir hedeftir. Yürüteceğimiz stratejiler ve sektörel yol haritalarıyla bu rakamı daha da ileriye taşıyacağımıza inancımız tam." dedi.

LİDER, OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Gülle, sektörler özelinde ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Temmuz ayında bin 460 firmamızın ihracata 'merhaba' dediğini büyük bir memnuniyetle açıklıyorum. Firma özelinde temmuz ayında 39 bin 43 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayında ihracata başlayan firmalarımızdan 113'ü Irak'a, 94'ü Almanya'ya, 79'u İran'a satış yaparak ihracat ailemize katılmış oldu.

Temmuz ayının ihracat lideri, ihracatını yüzde 5 artırarak 2,9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu. Yüzde 17,7 artışla 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, yüzde 6,2 artışla 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 96,2 artışla mücevher, yüzde 26,5 artışla yaş meyve sebze ve yüzde 23,5 artışla çimento cam seramik ve toprak ürünleri oldu.

Temmuz ayında ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 135’ine ihracatımız artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10'un üzerinde. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İngiltere ve 767 milyon dolarla Irak oldu."

KİLİS, OSMANİYE VE MALATYA'NIN İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Temmuz ayında 55 ilin dış satımını artırdığını, en fazla ihracat yapan 3 ilin 6,4 milyar dolarla İstanbul, 1 milyar 316 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 310 milyon dolarla Kocaeli olduğunu dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"En dikkat çekici artışlar ise yüzde 128 artışla 10 milyon dolar ihracata ulaşan Kilis, yüzde 66 artışla 27 milyon dolar ihracata ulaşan Osmaniye ve yüzde 42 artışla 34 milyon dolar ihracata ulaşan Malatya'da yaşandı. Kilis ve Malatya illerimizin ihracat artışında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü etkili olurken Osmaniye'de çelik sektöründeki artış başarıyı getirdi. Diğer taraftan temmuz ayında Isparta ilimiz 35 milyon dolar, Tekirdağ ilimiz ise 97 milyon dolarla tarihlerindeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı."

Gülle, toplantıya ev sahipliği yapan İzmir'in de 193 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Toplantı sonrası Bakan Pekcan, TİM Başkanı Gülle ve ihracatçı birlikleri başkanları aile fotoğrafı çektirdi. 


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