‹ Önceki Haber Fed üzerinde 'Trump' gölgesi Fed üzerinde 'Trump' gölgesi Sonraki Haber › ABD ve Hindistan arasında ticaret anlaşması sinyali ABD ve Hindistan arasında ticaret anlaşması sinyali

Merkez Bankası, repo ihalesi tamamlandı

28.06.2019 - 12:10
Merkez Bankası, repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 26 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi. İhaleye 46 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

##$HABER_1455886$##

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Fed üzerinde 'Trump' gölgesi Fed üzerinde 'Trump' gölgesi Sonraki Haber › ABD ve Hindistan arasında ticaret anlaşması sinyali ABD ve Hindistan arasında ticaret anlaşması sinyali
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.267 Değişim: 0,73% Hacim : 4.032 Mio.TL Son veri saati : 16:32
Düşük 95.532 28.06.2019 Yüksek 96.372
Açılış: 95.821
5,7684 Değişim: -0,07%
Düşük 5,7487 28.06.2019 Yüksek 5,7862
Açılış: 5,7725
6,5686 Değişim: -0,06%
Düşük 6,5549 28.06.2019 Yüksek 6,5824
Açılış: 6,5728
261,52 Değişim: -0,07%
Düşük 261,06 28.06.2019 Yüksek 264,44
Açılış: 261,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.