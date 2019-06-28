ABD ve Hindistan arasında ticaret anlaşması sinyali | Ekonomi Haberleri

Trump ve Modi ABD ve Hindistan arasında olası bir ticaret anlaşmasına işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından ABD ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşması açıklayabileceklerine işaret ettiler.

DHA'nın haberine göre; Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde Modi ile yaptığı görüşmenin ardından Trump, "Yakında açıklayacak büyük duyurularımız olacağını düşünüyorum. Büyük bir ticaret anlaşması. Hindistan'la ticaret ve imalat açısından büyük işler yapıyoruz" dedi. Trump ayrıca, Modi'yle ABD-İran gerilimlerine de değindiklerini belirtirken, İran meselesi konusunda hiç acele ve zaman baskısı olmadığını söyledi ve ekledi: "Hiç acele etmelerine gerek yok. Sonunda bu durumu çözeceğiz fakat çözemezsek de, bundan haberiniz olacaktır."

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Medya kaynaklarına göre Wall Street Journal İranın, 2015 nükleer anlaşmasının başarısız olması durumunda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından (NPT) çekilmeyi planladığını öne sürdü.

Trump zirvede ayrıca Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile de görüştü ve iki lider ABD ve Japonya işbirliklerini genişleterek karşılıklı güvenlik taahhütlerini yenilediler. Trump, Abe ile daha sonra ticari ve askeri alımlar hakkında konuşacaklarını söyledi.