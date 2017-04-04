Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu. Öte yandan TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını bugün de sıfır olarak belirledi.

Bankacılar bugün de piyasadaki likidite ihtiyacının nispeten az olduğunu diğer taraftan dünkü yüksek enflasyon rakamları sonrası sıkılaştırmaya da devam ettiğini belirtiyor.

Bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dün Cuma gününe göre 12 baz puan artışla yüzde 11.47'ye yükselen ortalama fonlama maliyetinin bugün de yüzde 11.45-11.50 aralığında oluşması bekleniyor.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,402.2 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar dün geç likidite penceresi imkanından 59,952 milyon TL, GLP repo imkanından 21,114 milyon TL tutarında yararlandı. GIL penceresinden ise kullanım 576.7 milyon TL oldu.

TCMB'nin bugün BIST kotasyon yoluyla dönüşü bulunmuyordu.

TCMB verilerine göre, piyasa 69,583 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 20,579.9 milyon lira oldu. Piyasa dün 68,072.2 milyon lira eksi rezervle açılmış bankaların serbest depo bakiyeleri 22,741.4 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.