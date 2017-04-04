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Booking.com: Karara itiraz edeceğiz

04.04.2017 - 11:55

Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerin durdurulmasına yönelik verilen mahkeme kararına ilişkin açıklama yapan şirket, Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin yasal olduğunu ve karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

dunya.com’dan Emre Eser’in haberine göre; booking.com, İstanbul 5. Asliye Mahkemesi tarafından verilen ara karara itiraz edeceklerini, Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin yasalara uygun olduğunu belirtti. Şirket ayrıca Türk müşterilerin yakın zamanda tüm servisleri tekrar kullanmaya başlayacağını bildirdi.

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"TÜRKİYE'DEKİ YASALARA UYGUN HAREKET EDİYORUZ"

Mahkeme kararı sonrası şirketin Avrupa'daki operasyonlarını yöneten Hollanda merkez ofisi durumu DÜNYA'ya değerlendirdi. Şirket adına açıklama yapan yetkililer öncelikle verilen karara katılmadıklarını ve Türkiye'deki yasalara her zaman uyduklarını ifade etti.

Şuanki durumda Türk kullanıcılar için siteyi tamamen kapatmalarının gerekmediğini belirten yetkililer, bir Türk müşterinin yurt dışı seyahati için siteyi kullanabileceği gibi Avrupalı bir turistin Türkiye'ye gelmek için de siteyi kullanabileceğinin altını çizdi.

İşte booking.com medya departmanı tarafından DÜNYA'ya yapılan açıklamanın tamamı:

BOOKİNG: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

"Biz Türkiye'de verilen karara katılmıyoruz. Türkiye'deki tüm faaliyetlerimiz Türkiye'nin yasalarına uygun yürütülmektedir. Bu çerçevede itiraz haklarımızı kullanacağız. Bir online rezervasyon sitesi ve teknoloji geliştiricisi olarak Türk müşterilerin tüm dünyada açık ve şeffaf şekilde konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyoruz. Bu sürecin bizim açımızdan olumlu sonuçlanacağına güçlü bir biçimde inanıyoruz. Türk müşterilerimiz yakın zamanda tüm servislerimizin keyfini tekrar yaşamaya başlayacak."


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