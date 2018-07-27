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Merkez Bankası piyasaya 80 milyar lira verdi

27.07.2018 - 14:14
Merkez Bankası piyasaya 80 milyar lira verdi

Merkez Bankası miktar yöntemiyle düzenlenen repo ihalesiyle piyasaya 80 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 79 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi. AA'da yer alan habere göre; ihaleye 86 milyar 865 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti. 


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