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Ali Koç Türkiye' yi CBI'da temsil edecek

27.07.2018 - 14:19
Ali Koç Türkiye' yi CBI'da temsil edecek

Ali Koç, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nda (Confederation of British Industry-CBI) Türkiye’yi temsil edecek.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda (Confederation of British Industry-CBI) Türkiye’yi temsil edecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki 140 ticaret kuruluşu ve 190 bin işletmede sağladığı 7 milyon istihdamla Birleşik Krallık’ın özel sektörü buluşturan en etkili iş örgütü olarak bilinen İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda, Türkiye'yi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç temsil edecek. 

Koç, İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda yeni kurulan Uluslararası Ticaret ve Yatırım Konseyi’nden gelen davet üzerine birliğe katıldı.

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AA' da yer alan habere göre; İngiliz hükümetiyle birlikte ticaret ve yatırım üzerine yeni politikalar geliştirerek dünya genelinde ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen konsey, çeşitli bölge ve sektörlerde yer alan farklı ölçeklerdeki İngiliz şirketlerinden ve önemli yabancı yatırımcılar arasından oluşan 25 üst düzey yöneticiyi bir araya getiriyor.

Airbus’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Katherine Bennett’in başkanlık edeceği konsey, yılda iki defa bir araya gelecek. 

"BU PLATFORMDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK OLMAKTAN ÖTÜRÜ GURUR DUYUYORUM" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda yer almaktan mutluluk duyduğunu, Birleşik Krallık’ın Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Bu platformda ülkemizi temsil edecek olmaktan ötürü gurur duyuyorum. Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı olan İngiltere, ülkemizin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını devamlı artırdığı ender ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca ülkemizde, 3 binden fazla İngiliz şirketi faaliyet gösteriyor. 2018’in ilk çeyreğinde toplam ticaret hacmimiz İngiltere ile 5 milyar dolar seviyesini yakalamış durumda.

Konseyin yürüteceği çalışmalarla da hem ticari ilişkilerimizin daha da güçleneceğine hem de yeni fırsatlar yakalayabileceğimize inanıyorum.” 

CBI Üst Yöneticisi (CEO) Carolyn Fairbairn de "Birleşik Krallık ile uluslararası dostları ve partnerleri arasındaki ticaret, ülke ve hatta dünya genelinde yeni işler yaratma, üretkenliği ve refahı arttırmanın temelidir.

CBI bünyesinde Ticaret ve Yatırım Konseyi kurulması, Birleşik Krallık’ın ihracat performansını ve uluslararası piyasalarda Britanya yatırımlarını geliştirecektir. Avrupa’da büyüme fırsatlarından daha fazla şirketin faydalanmasını teşvik edecektir." ifadelerini kullandı. 


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