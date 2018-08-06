Merkez Bankası piyasaya 4 milyar lira verdi
Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık yaklaşık 4 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi. İhaleye 11 milyar 535 milyon liralık teklif geldi.
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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.
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