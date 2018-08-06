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Dev yatırım için tarih belli oldu

06.08.2018 - 12:55
Dev yatırım için tarih belli oldu

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Gahramanov, "İkinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Bu çok büyük bir yatırım olacak" dedi.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Petkim'in Aliağa kampüsü içinde yapacakları ikinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı düşündüklerini, bunun çok büyük bir yatırım olacağını belirtti.

Gahramanov, tesiste 2022'nin sonunda veya 2023'ün başında üretime başlamayı planladıklarını bildirdi.

Zaur Gahramanov, AA muhabirine, STAR Rafinerisi ile Türkiye'ye 19 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, petrokimya sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayacak bu tesisin jet yakıtı, LPG ve motorin de üreteceğini ifade etti.

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Cari açığın azalmasına katkıda bulunacak rafineriye ilk petrol gemisinin yanaştığını, ekim ayının sonunda tam anlamıyla üretimin başlayacağını söyleyen Gahramanov, tesisin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınmasını planladıklarını aktardı. 

PETROKİMYA İTHALATININ YÜZDE 40'I KARŞILANACAK 

STAR'ın devreye girmesiyle Türkiye'nin dış ticaret açığının yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar azalacağına işaret eden Gahramanov, bu hedefle çizdikleri yatırım vizyonu kapsamında yeni bir petrokimya tesisi için hazırlık yaptıklarını bildirdi. 

Rafineride yaklaşık 1 milyon ton reformat adı verilen petrokimya ham maddesi üretileceğini belirten Gahramanov, şöyle devam etti: 

"Bunun 250 bin tonu Petkim'e gidecek. Petkim'in kapasitesi bunu işlemek için yetersiz. Kalan 750 bin tonu kullanarak ekonomiye ilave katkı getirmek için yeni bir petrokimya tesisi planladık. Bu, Azerbaycan, Petkim ve SOCAR için ama asıl Türkiye için. İkinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak gelecek haziranda çalışmalara başlamayı düşünüyoruz.

Bu çok büyük bir yatırım olacak. Petkim'in Aliağa kampüsü içinde yapacağımız ikinci petrokimya tesisinde 2022'nin sonunda veya 2023'ün başında üretime başlamayı planlıyoruz. Bu yatırım yine Aliağa'daki tesislerimizin bulunduğu yerde olacak. Bütün tesislerimiz burada. Altyapı olarak da burası uygun. Bu yeni tesisle petrokimya ürünleri ithalatının yüzde 40'ını karşılamayı planlıyoruz." 

Türkiye'nin ilk petrokimya tesisi olan Petkim'in yıllık 3,6 milyon ton petrokimya ürünü ürettiğini dile getiren Gahramanov, 'ikinci Petkim'in ise ülkenin acil ihtiyaç duyduğu petrokimya ürünlerine odaklanacağını kaydetti. 

TANAP'IN İKİNCİ FAZININ YÜZDE 85'İ TAMAM

Gahramanov, haziran ayında ilk fazının açılışı yapılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'ndaki (TANAP) çalışmalara değinirken de Azeri gazının Eskişehir'e ulaştığını, bunun kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. 

Projenin ikinci etabında çalışmalarının devam ettiğini belirten Gahramanov, "TANAP'ın ikinci fazının yüzde 85'i bitti. 2019 haziran ayında boru hattı Yunanistan sınırına varacak. Testler sonrası 2019 yıl sonuna doğru da Yunanistan'a gazı götürmüş olacağız." ifadelerini kullandı. 

Hükümetin, yürüttükleri projelerin en önemli destekçisi olduğuna dikkati çeken Gahramanov, Aliağa'ya özel endüstri bölgesi statüsü verilmesi için görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi. 


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