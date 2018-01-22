Medical Park'ın halka arz fiyat aralığı belli oldu

Medical Park'ın halka arz fiyat aralığı 24-28.8 TL olarak belirlendi. Yaklaşık 72.8 milyon adet hisse satılacak.

Özel sermaye fonu Turkven'in ortak olduğu Medical Park'ın halka arzında fiyat aralığı 24 ila 28.8 lira olarak belirlenirken, yaklaşık 72.8 milyon adet hisse yatırımcılara satılacak. Reuters hesaplamasına göre halka arz büyüklüğü yaklaşık 1.7 milyar lira ile 2.1 milyar lira arasında olacak. Açıklama Medical Park'ın halka arzında talep toplayıcı aracı kuruluş tarafından yapıldı.

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Halka arzda Medical Park hastane zincirinin sahibi MLP Sağlık Hizmetleri şirketinin B tipi adi hisseleri ihraç edilecek.

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