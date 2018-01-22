"4 kez faiz artırımına gidilme ihtimali yüksek"

San Francisco Fed Başkanı Williams, dört kez faiz artırımına gidilmesinin üç faiz artırımı beklentilerinin azaltmasından daha yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti.

San Francisco Fed Başkanı John Williams, USA Today ile gerçekleştirdiği bir mülakatta “Ekonominin tahminimi aşma ihtimali bulunuyor” dedi. Ekonomiye ilişkin önemli risklerin resesyondan bu yana ilk kez geri kaldığının altını çizen Williams, “Ekonominin durmasından pek endişeli değilim; bu endişe birkaç yıl öncesinde vardı” dedi.

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Williams, dört kez faiz artırımına gidilmesi ihtimalinin politika yapıcıların üç faiz artırımı beklentilerini azaltma ihtimalinden daha fazla olduğunu belirtti.