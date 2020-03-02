Mart ayında piyasaları neler bekliyor? | Piyasa Haberleri

Baş döndürücü bir şubat ayını geride bıraktık. Şubat ayında yaşanan hareketlilik neden kaynaklandı, mart ayında neler olabilir, bu hafta gündemde neler var, hafta nasıl geçebilir?

Yıllardır bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi.

İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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