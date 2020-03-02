‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Mart ayında piyasaları neler bekliyor? Mart ayında piyasaları neler bekliyor?

Türkiye İmalat PMI şubat ayında yükseldi

02.03.2020 - 10:58
Türkiye İmalat PMI şubat ayında yükseldi | Ekonomi Haberleri

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta 52,4'e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin Şubat 2020 sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 51,3 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, şubatta 52,4'e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerine çıktı.

PMI, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında Şubat 2018'den beri en hızlı iyileşmeye işaret etti. Faaliyet koşullarındaki iyileşme, yeni siparişlerdeki belirgin artıştan kaynaklanırken, firmalar müşterilerden gelen talebin güçlendiğini belirtti. Yeni alınan siparişlerde de son 2 yılın en güçlü artışı kaydedildi.

Talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak imalatçılar üretimi şubatta artırdı. Söz konusu artış, 2 yıla yakın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte üretimdeki mevcut genişleme trendi 4'üncü aya ulaştı. Son anket döneminde istihdam, Şubat 2018'den beri en güçlü oranda arttı. Anket katılımcıları, çalışan sayısındaki büyümenin başlıca kaynağının üretim gereksinimlerindeki artış olduğunu vurguladı.

TL'DEKİ DEĞER KAYBIYLA MALİYETTE ARTIŞ OLDU

Maliyet tarafında ise Türk imalatçılarının girdi fiyatları artış eğilimini sürdürdü. Girdi fiyatları enflasyonu, son 8 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Anket katılımcılarının birçoğu, maliyet yüklerindeki artışı Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla açıkladı.

Firmalar maliyet artışlarının bir kısmını müşterilere yansıtmayı tercih etti ve böylece şubatta ortalama ürün fiyatları yükseldi. Söz konusu artış, 2019 Haziran'dan beri en yüksek oranda ve belirgin düzeyde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şubat verilerine ilişkin, "Talepteki canlanmaya bağlı olarak üretim artışının hızlanması ve faaliyet koşullarının son 2 yıldaki en hızlı iyileşmeyi sergilemesi, Türk imalatçılarının şubatı verimli geçirdiğine işaret etti. Üretimdeki artış, işe alımları hızlandırdı ve personel sayısında güçlü artış sağladı. Bu olumlu gelişmeler, sektörün sürdürülebilir bir büyüme dönemine girmiş olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.207 Değişim: 0,00% Hacim : 10.091 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.881 03.03.2020 Yüksek 111.207
Açılış: 108.998
6,1078 Değişim: 0,07%
Düşük 6,0934 04.03.2020 Yüksek 6,1192
Açılış: 6,1036
6,8207 Değişim: -0,08%
Düşük 6,8098 04.03.2020 Yüksek 6,8377
Açılış: 6,8259
322,92 Değişim: 0,64%
Düşük 320,76 04.03.2020 Yüksek 324,66
Açılış: 320,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.