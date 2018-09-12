Piyasalar bugün hangi verileri takip edecek?

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.

ABD'de dün Kongre'nin Bütçe Ofisi'nden yapılan açıklamada, federal hükümetin bütçe açığının, mali yıl sonu itibariyle 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunulurken, yayımlanan JOLTS açık iş sayısı verisi ise son 18 yılın rekorunu kırdı. Bu gelişmelerle ABD pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. Analistler, 26 Eylül'deki Fed toplantısı öncesinde bugün yayımlanacak Bej Kitap Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ÜFE ve Fed üyelerinin konuşmalarının da takip edileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, dün yayımlanan, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Euro Bölgesi'nde 3,9 puan yükseldi. Yarınki Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları öncesinde dün Euro/dolar paritesi yatay, pay piyasaları karışık bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,27 yükseliş kaydetti.

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Petrol fiyatlarının dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izlediği görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, petrol stokları verileri ve arz tarafına ilişkin endişelerle dün yüzde 2,62 değer kazanarak 79,4 dolara yükseldi.

Yurt içinde, dün pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin etkisiyle yüzde 0,75 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 92.389 puandan tamamlarken, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 6,4253'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4340 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalardaki pozitif seyrin korunabileceğini belirterek, yurt dışında ise veri odaklı seyrin devam edeceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, ağustos ayı ÜFE

21.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu

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