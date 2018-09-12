Petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolde varil fiyatı tahminini 73 dolara, Batı Teksas petrolde ise 67 dolara yükseltti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Eylül 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 73 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da bu sene 67 dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

EIA'nın ağustos ayı raporunda, bu sene Brent petrolün varil fiyatının 72 dolar, WTI petrolün de 66 dolar olması tahmin edilmişti. Ayrıca, eylül ayı raporunda, gelecek sene Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 74 dolar, WTI türü petrol fiyatının da ortalama 68 dolar olmasının beklendiği belirtildi.

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EIA'nın ağustos ayı raporunda, gelecek sene Brent petrolün varil fiyatının 71 dolar, WTI petrolün de 65 dolar olması tahmin edilmişti.

Eylül ayı raporunda, bazı gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki düşüşün küresel ekonomik büyümeyle ilgili kaygıları arttırdığına işaret edilirken, bunun petrol talebine olan olası etkisine de dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, küresel petrol rezervlerinin ağustosta bir önceki aya göre günlük ortalama 400 bin varil düşüş kaydettiği bilgisine yer verildi.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA, ABD'nin bu seneye yönelik ham petrol üretim beklentisini günlük ortalama 10,7 milyon varilde sabit tuttuğunu duyurdu. Öte yandan, ülkenin 2019'a dair ham petrol üretim tahmini ise geçen ayki rapora göre, günlük ortalama 200 bin varil aşağı çektiğini bildirdi. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 11,5 milyon varil olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ağustos ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek sene 11,7 milyon varil olmasının tahmin edildiği kaydedilmişti. Ülkenin ham petrol üretimi geçen sene günlük ortalama 9,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşmişti.