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Kritik hafta başlıyor! İşte önemli gündem maddeleri

14.01.2018 - 18:07

Haftanın en önemli gündemi perşembe günü yapılacak TCMB faiz toplantısı. Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Piyasalar açısından haftanın en önemli gündemi perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB toplantısı... Pazartesi günü açıklanacak işsizlik rakamları da yakından takip edilecek.

TCMB'nin 18 Ocak'taki toplantısında faiz adımı atması beklenmiyor. Analistler, karar sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü hareket öngörüyor. TCMB son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP faizinden sağlıyor.

Perşembe günü Türkiye'nin yanı sıra Endenozya, Güney Afrika ve Güney Kore merkez bankaları da faiz kararlarını açıklayacak.

Öte yandan pazartesi günü ABD piyasaları "Martin Luther King Günü" dolayısıyla kapalı olacak.

İŞTE HAFTANIN GÜNDEMİ

15 Ocak Pazartesi

10:00 Türkiye, aralık tarım ÜFE (Önceki yıllık yüzde 19,79)
10:00 Türkiye, ekim işsizlik (Önceki 10,6)
11:00 Türkiye, aralık bütçe dengesi (Önceki 8,48 milyar TL)
13:00 Euro Bölgesi, kasım ticaret dengesi (Önceki 18,9 milyar euro)

16 Ocak Salı

10:00 Almanya, aralık TÜFE (Önceki yıllık yüzde 1,7, beklenti yıllık yüzde 1,7)
12:30 İngiltere, aralık TÜFE (Önceki yıllık yüzde 3,1, beklenti yıllık yüzde 3,0)
14:00 OECD, kasım işsizlik (Önceki yüzde 5,6)

17 Ocak Çarşamba

13:00 Euro Bölgesi, aralık TÜFE (Önceki yıllık yüzde 1,4, beklenti yıllık yüzde 1,4)
17:15 ABD, aralık sanayi üretimi (Önceki yüzde 0,2, beklenti yüzde 0,5)

18 Ocak Perşembe

14:00 Türkiye, TCMB faiz kararı

19 Ocak Cuma

23:59 Türkiye, Fitch kredi notu ve görünümü (Önceki BB+ durağan, beklenti BB+ durağan)


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