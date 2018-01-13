‹ Önceki Haber ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin uyarısı ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin uyarısı

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı oldu

13.01.2018 - 11:26

ABD e-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı oldu.

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, servetinin 106 milyar dolara ulaşmasıyla tarihin en zengin insanı oldu. Şirket hisselerinin yüzde 6.6 artmasıyla servetini 106 milyar dolara çıkaran Bezos, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı unvanını aldı. Bezos’un zenginleşmesinde şirketin Şükran Günü sonrasındaki süreçte online harcamalarda yüzde 89 paya sahip olmasının etkili olduğu belirtildi.

Jeff Bezos, geçen yıl dünyanın en zengin adamı unvanını Microsoft kurucusu Bill Gates'in elinden almıştı.

Bezos’un Amazon'un yanı sıra uzay turizmi üzerine çalışan Blue Origin isimli ikinci bir şirketi daha bulunuyor.


‹ Önceki Haber ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin uyarısı ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin uyarısı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.645 Değişim: -0,06% Hacim : 7.179 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.562 12.01.2018 Yüksek 115.719
Açılış: 115.063
3,7479 Değişim: -0,64%
Düşük 3,7457 12.01.2018 Yüksek 3,7826
Açılış: 3,77195
4,5728 Değişim: 0,64%
Düşük 4,5379 12.01.2018 Yüksek 4,5771
Açılış: 4,54365
161,30 Değişim: 0,61%
Düşük 160,16 12.01.2018 Yüksek 161,61
Açılış: 160,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.