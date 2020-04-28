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Hazine'den 15.2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

28.04.2020 - 17:18
Hazine'den 15.2 milyar liralık kira sertifikası ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 milyar 165 milyon 300 bin lira tutarında iki kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde, iki ayrı kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, 5 milyar 705 milyon 200 bin lira tutarında 29 Nisan 2020 valörlü, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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Ayrıca 9 milyar 460 milyon 100 bin lira tutarında 29 Nisan 2020 valörlü, 25 Ekim 2023 itfa tarihli ve TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yapıldı.
Böylece ihraç tutarı toplamı 15 milyar 165 milyon 300 bin lira oldu.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.


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