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Moody’s'ten G20 ekonomilerinin büyüme tahminlerine revize

29.04.2020 - 08:46 | Son Güncelleme :
Moody’s'ten G20 ekonomilerinin büyüme tahminlerine revize | Ekonomi Haberleri

Moody's, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4 daralacağını, 2021'de ise yüzde 4,8'lik büyüme göstereceğini öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik kısıtlamaların artan ekonomik maliyetleri nedeniyle küresel resesyonun hızla derinleştiği bildirildi.

Tüm G20 ekonomileri için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminlerinin düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, daha önce yüzde 0,5 küçüleceği tahmin edilen G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4 daralmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 4,8'lik bir büyüme performansı göstereceği öngörüldü.

GELİŞMİŞ EKONOMİLER İÇİN BU YIL YÜZDE 5,8'LİK KÜÇÜLME BEKLENTİSİ

G20 gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5,8 daralacağının tahmin edildiği açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 1 küçülmesinin beklendiği aktarıldı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,7 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4,7 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde 5,5 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Fransa ekonomisinin yüzde 6,3 ve İngiltere ekonomisinin yüzde 7 daralmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın ekonomisinin ise yüzde 8,2 küçüleceği tahmin edildi.

"KRİZİN KÜRESEL EKONOMİK YAPI İÇİ UZUN VADELİ ETKİLERİ VAR"

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ekonominin bu yıl yüzde 1 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 7,1 büyüyeceği öngörüldü.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin edildi.

Ülkelerin Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik uyguladığı önlemleri kaldırma sürelerinin ekonomilerin toparlanma hızını belirleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, ekonomik politika önlemlerinin genişlemeye devam edeceği ve teşviklerin ekonomik zarar netleştikçe büyüdüğü ifade edildi.

Açıklamada, krizin küresel ekonomik yapı için uzun vadeli etkilerinin olduğu belirtilerek dünya ekonomisindeki küresel entegrasyonun büyük olasılıkla değişeceği aktarıldı.

PETROL FİYATI TAHMİNLERİ

Petrol fiyatlarının da bu yıl düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Brent petrolün spot fiyatının varil başına ortalama 35 dolar ve Batı Teksas türü (WTI) petrolün fiyatının varil başına ortalama 30 dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, petrol fiyatlarının 2021'de ekonomik büyüme ve talepteki toparlanmayla yükselmesinin beklendiği, Brent petrolün varil fiyatının ortalama 45 dolar, WTI petrolün varil fiyatının ise ortalama 40 dolar olacağının tahmin edildiği ifade edildi.


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