Hazine'den 1.25 milyar Euroluk DİBS ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine, Aralık 2021 itfalı Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla 1.25 milyar Euro borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon Euroluk Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon Euro tutarında DİBS ihraç edildi. Satış tutarları bilgisi, DİBS almaya hak kazanan bankalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.

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