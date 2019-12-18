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Almanya'da 'iş dünyası güveni' beklentilerin üzerinde

18.12.2019 - 15:18
Almanya'da 'iş dünyası güveni' beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da, sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, aralıkta beklentilerin üzerinde 1.2 puan artarak 96.3 puana çıktı.

Almanya'da kasım ayında 95,1 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentilerin üzerinde, 1,2 puan artarak 96,3 puana yükseldi. Endeks son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın üst yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, kasımda 95,1 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Güven Endeksi bu ay 1,2 puan artarak 96,3 puana yükseldi. Endeks, 95,5 olan beklentinin çok üstünde geldi.

Ifo Beklentiler Endeksi de bu dönemde 92,3 puandan 93,8'e yükseldi. Beklentiler Endeksi'nin 5 ayın zirvesine yükselmesi dikkati çekti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ifo Başkanı Clemens Fuest, şirketlerin mevcut durumla ilgili değerlendirmelerinin Noel tatiline doğru önemli derecede daha iyimser olduğunu belirterek, "Beklentilerde de ilerleme görüldü. Almanya ekonomisi yeni yıla daha fazla güvenle giriyor.” ifadelerini kullandı.

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Bununla birlikte, Alman imalat sektörünün de toparlanma olduğunu vurgulayan Fuest, halen üretim planlamalarında kesinti öngörüldüğünü ve buna ek olarak şirketlerin krediye erişmede zorluk çektiklerini belirtti.

Ifo’ya göre ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının çözülmesine yönelik iyimserlik artarken, Alman ihracatçıları bu durumdan memnun kalıyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralma yaşandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü. Ifo, dördüncü çeyrekte Alman ekonomisinin yüzde 0,2 büyümesini bekliyor.


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