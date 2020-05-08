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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

08.05.2020 - 18:53
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Mayıs pazartesi günü 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Mayıs'ta yapılacak ihalede 1 yıl (497 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, pazartesi günü yapacağı ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

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