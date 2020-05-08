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Hisarcıklıoğlu: E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız

08.05.2020 - 17:11
Hisarcıklıoğlu: E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız | Ekonomi Haberleri

Hisarcıklıoğlu, bu yıl hükümetin Dijital Hizmet Vergisi'ni devreye aldığını belirterek, "KOBİ'lerimizi dijitalleştiren, tüketicilerin ayağına kadar hizmet veren e-ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesini talep ediyoruz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasının dijital lansman toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı esir aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların başarılı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının krize karşı aldığı önlemlerle ülkeye ve iş dünyasına güç verdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu süreçte yapılan çalışmaların önemine işaret etti.

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Hisarcıklıoğlu, Pekcan'ın iki hafta önce e-ticaret firmalarına çağrıda bulunduğunu ve KOBİ'lere destek olmalarını istediğini anımsatarak, e- ticaret sektör paydaşlarının bu çağrıya uyarak destek programları açıkladıklarını aktardı.

Salgın sürecinde küçük işletmelerin dahi kargoyla tüm Türkiye'ye ürün satmaya başladığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Ticaretin bir kuralı vardır. Bir yerde kalabalık varsa, orada pazar ve fırsat vardır. Elektronik mecra artık yeni pazarımız, yeni fırsatımız. Bu fırsatı iyi kullanmamız lazım. Türkiye'de perakende e-ticaret büyüklüğü 83 milyar liraya ulaştı. Elektronik ticaret yılda ortalama yüzde 35 büyüyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, dijital dönüşümü hızlandırarak, KOBİ'lerin ürünleri ve hizmetleriyle tüketicilerin ihtiyaçlarının buluşturulması gerektiğinin altını çizerek, TOBB olarak e-ticaretin ve e-ihracatın önemini her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Bu alanda bugüne kadar 71 etkinlik gerçekleştirdiklerini, 68 binin üzerinde KOBİ'ye e-ticaretin nasıl yapılacağını ve dijitalleşmenin faydalarını anlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak en büyük gücümüz de KOBİ’lerimiz. KOBİ’lerimiz yeni döneme adapte olacaktır. Burada bize düşen görev buna ön ayak olmak, bu süreci hızlandırmaktır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, e-ticaret sitelerine güven damgasının verilmesinin bu alanda yapılan önemli bir girişim olduğunu vurgulayarak, güven damgasıyla e-ticareti kurumsallaştırmayı, tüketicilerin elektronik mecralardan alışveriş yaparken karşılaştıkları güven eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bu yıl hükümetin Dijital Hizmet Vergisi'ni devreye aldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Burada ciro üzerinden tüm dijital hizmet sağlayıcılar için tek bir oranda vergi var. Burada dijital sosyal platformlar üzerinden reklam geliri elde edenle, üyelik satanla, maalesef e-ticaret pazar yerlerimiz aynı kefeye konulmuş. Burada bir haksızlık var diye düşünüyorum. Bu nedenle KOBİ'lerimizi dijitalleştiren, tüketicilerin ayağına kadar hizmet veren e-ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi geçen hafta Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilettim. Ticaret Bakanı olarak sizin de bunun takipçisi olacağınıza inanıyorum."

Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Sahibinden.com, Yemeksepeti.com, Amazon.com, Gittigidiyor, Getir.com, Hepsiburada.com, Arçelik, Cimri.com, N11.com, Trendyol, Akakçe, Safamerve, Modanisa, Migros Sanal Market, Epttavm, Globalpiyasa.com, İdeasoft, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği, İpara, Farmasi, Chemorbis, Steelorbis, Stemia.com, Mutlubiev.com ve Platin Market kampanyayı destekliyor.

Bakan Pekcan ve Hisarcıklıoğlu'nun konuşmalarının ardından kampanyaya destek veren firmaların temsilcileri de Kovid-19 sürecinde e-ticaret alanında yaptıkları çalışmaları aktardı.


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