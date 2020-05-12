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Hazine 8.7 milyar lira borçlandı

12.05.2020 - 17:23
Hazine 8.7 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 8 milyar 660,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 3 yıl (1134 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,58 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 15 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 510 milyon lira, net satış 3 milyar 528,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 796 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

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İkinci ihalede ise 8 yıl (2968 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,48, reel bileşik faiz yüzde 2,49 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 756 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 706 milyon lira, net satış 2 milyar 382,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 354,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya toplam 8 milyar 660,9 milyon lira borçlandı.


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