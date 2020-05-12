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ABD Başkanı Trump: Enerji şirketlerimiz iyileşiyor

12.05.2020 - 17:55
ABD Başkanı Trump: Enerji şirketlerimiz iyileşiyor | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kıstıkça fiyatların yükseldiğini belirterek, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla yeniden çok iyi olmaya başladı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, petrol fiyatları ve Amerikan enerji sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Suudi Arabistan'ın petrol üretim seviyesinde kesintiye gitmesiyle ham petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Trump, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla, yeniden çok iyi olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Trump, aynı zamanda benzin fiyatlarının da rekor seviyelere düştüğünü kaydetti.

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PETROL FİYATLARINDA TOPARLANMA EĞİLİMİ

ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 5,47 artışla 25,44 dolar seviyesinde gerçekleşti. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 1,72 artarak 30,11 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararını uygulamaya başlamıştı.

Petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak Suudi Arabistan’ın üretimini 1 milyon varil azaltacağını ve diğer bazı üreticilerin de benzer kesintilere gideceklerini açıklamalarıyla birlikte az da olsa toparlanma eğilimi göstermişti.

Dünya genelinde ülkelerin, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaları da fiyatları destekleyici etki oluşturmuştu.


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