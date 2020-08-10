Hazine 2 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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