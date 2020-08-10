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Petrol fiyatları yükseldi

10.08.2020 - 11:55
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 44,89 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 45,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 11.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 44,89 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,80 dolardan alıcı buldu.

Suudi Aramco'nun Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, pazar günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ekonomik veriler üzerinde olumlu etki yaratacağını ve bunun da Asya'da petrol talebinin artmasına neden olacağını öngördüğünü ifade etmişti.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak'ın geçen hafta ağustos ayında üretimlerinden daha fazla kesinti yapacağını açıklaması da fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 176'ya geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 44,69 ile 44,48 dolar aralığının direnç, 45,01 ile 45,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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