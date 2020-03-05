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Haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı

05.03.2020 - 15:25 | Son Güncelleme :
Haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 28 Şubat haftasında net 250 milyon dolarlık hisse senedi, 194,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Şubat haftasında net 250 milyon dolarlık hisse senedi, 194,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Şubat itibarıyla 31 milyar 662,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 186,8 milyon dolara düştü. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 991 milyon dolardan 12 milyar 513,8 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,7 milyon dolarlık satışla 386,8 milyon dolardan 384,1 milyon dolara indi.

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