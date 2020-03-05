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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

05.03.2020 - 15:34
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35,4 milyar lira artarak 2 trilyon 743 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 28 Şubat ile biten haftada 35 milyar 389 milyon 173 bin lira artarak 2 trilyon 707 milyar 600 milyon 445 bin liradan, 2 trilyon 742 milyar 989 milyon 618 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,60 azalışla 1 trilyon 270 milyar 757 milyon 156 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,33 artarak 1 trilyon 359 milyar 520 milyon 233 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 98 milyon dolar artarak 230 milyar 505 milyon dolara yükseldi.

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Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 199 milyar 735 milyon dolar olurken, bunun 124 milyar 75 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 75 milyar 660 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,12 artarak 475 milyar 856 milyon 824 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 1,93 yükselerek 394 milyar 904 milyon 203 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,47 artışla 153 milyar 327 milyon 33 bin liraya çıktı,

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 192 milyar 107 milyon 80 bin lirası konut, 4 milyar 880 milyon 613 bin lirası taşıt ve 278 milyar 869 milyon 131 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 28 Şubat ile biten haftada 43 milyar 350 milyon 707 bin lira artarak 2 trilyon 671 milyar 319 milyon 794 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,85 artış gösterdi.

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