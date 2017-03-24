Goldman Sachs'tan 'Türk bankaları'na uyarı

Goldman Sachs, Türk bankalarının önünde zor zamanların olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım Bankası Goldman Sachs, güçlü gelen yıl sonu bilançolarının ardından halka açık büyük bankaların 2017 sonu net kâr beklentisini yüzde 7 yükseltmesine karşılık, bankalarının önünde net faiz marjındaki daralma, zayıf faiz dışı gelirler ve tek seferlik gelirlerin olmamasından kaynaklanacak zor bir dönemin bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

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Akbank, Garanti Bankası, Halkbank , İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi'yi değerlendiren Goldman Sachs, dün tarihli raporunda bu bankaların özsermaye karlılığının 2017'nin tamamında 120 baz puanlık düşüşle yüzde 12.9'a gerilemesinin beklendiği belirtti. Düşüş üzerinde etkili faktörler ise net faiz marjındaki daralma, gerileyen faiz dışı gelirler ve yüksek seyretmesi beklenen risk maliyeti olarak özetlendi.

Banka hisselerinin 12 aylık hedef fiyatlarının ortalama yüzde 12 yükselten Goldman Sach raporunda net faiz marjının 2016'ya göre 20 baz puan daralmasının beklendiği belirtildi.