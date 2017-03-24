‹ Önceki Haber Akaryakıta beklenen indirim geldi Akaryakıta beklenen indirim geldi Sonraki Haber › Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz' sürprizi Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz' sürprizi

Goldman Sachs'tan 'Türk bankaları'na uyarı

24.03.2017 - 15:10 | Son Güncelleme : 24.03.2017 - 16:29

Goldman Sachs, Türk bankalarının önünde zor zamanların olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım Bankası Goldman Sachs, güçlü gelen yıl sonu bilançolarının ardından halka açık büyük bankaların 2017 sonu net kâr beklentisini yüzde 7 yükseltmesine karşılık, bankalarının önünde net faiz marjındaki daralma, zayıf faiz dışı gelirler ve tek seferlik gelirlerin olmamasından kaynaklanacak zor bir dönemin bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Akbank, Garanti Bankası, Halkbank , İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi'yi değerlendiren Goldman Sachs, dün tarihli raporunda bu bankaların özsermaye karlılığının 2017'nin tamamında 120 baz puanlık düşüşle yüzde 12.9'a gerilemesinin beklendiği belirtti. Düşüş üzerinde etkili faktörler ise net faiz marjındaki daralma, gerileyen faiz dışı gelirler ve yüksek seyretmesi beklenen risk maliyeti olarak özetlendi.

Banka hisselerinin 12 aylık hedef fiyatlarının ortalama yüzde 12 yükselten Goldman Sach raporunda net faiz marjının 2016'ya göre 20 baz puan daralmasının beklendiği belirtildi.


‹ Önceki Haber Akaryakıta beklenen indirim geldi Akaryakıta beklenen indirim geldi Sonraki Haber › Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz' sürprizi Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz' sürprizi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.383 Değişim: 0,69% Hacim : 3.093 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 89.657 24.03.2017 Yüksek 90.383
Açılış: 89.869
3,6078 Değişim: -0,75%
Düşük 3,5979 24.03.2017 Yüksek 3,6397
Açılış: 3,6351
3,8987 Değişim: -0,60%
Düşük 3,8895 24.03.2017 Yüksek 3,9249
Açılış: 3,9221
144,44 Değişim: -0,75%
Düşük 144,35 24.03.2017 Yüksek 145,67
Açılış: 145,53
1,0803 Değişim: 0,19%
Düşük 1,0761 24.03.2017 Yüksek 1,0818
Açılış: 1,07831
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.