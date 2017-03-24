Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz' sürprizi

Rusya Merkez Bankası'ndan sürpriz bir şekilde faiz indirimi yaptı.

Rusya Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 10.00'dan yüzde 9.75'e düşürdü. Banka böylelikle eylül ayından bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürdü. Bu karar piyasalarda sürpriz olarak değerlendirildi.

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Banka, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyondaki yavaşlama tahminlerin ötesine geçti, enflasyon beklentileri düşmeye devam ediyor ve ekonomik faaliyet toparlanıyor," dedi ve önümüzdeki ikinci ve üçüncü çeyreklerde faizi kademeli olarak düşürme olasılığı gördüğünü belirtti.