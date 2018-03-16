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Fransız bankadan 'kriz' uyarısı

16.03.2018 - 15:20

Societe Generale stratejistlerinden Edwards, bir ticaret savaşının bir sonraki finans krizinin beklenenden daha önce gelmesine yol açabileceğini belirtti.

Fransız finans kuruluşu Societe Generale stratejistlerinden Albert Edwards, deflasyon dalgasının 2008'dekine benzer bir krizi tetikleyebileceğini belirterek, ABD'de Donald Trump yönetiminin korumacı ticaret politikalarının da süreci hızlandırabileceği uyarısı yaptı. Daha önce Çin gibi ülkelerin ihracat politikalarının deflasyona yol açacağı uyarısında bulunan stratejist, son notunda "Sonuç 2008'dekine benzer bir çöküş olabilir" ifadesini kullandı.

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Edwards, "Bir ticaret savaşı ve rekabetçi para birimlerindeki devalüasyon, her zaman Buz Çağı tezimizdeki son oyundur, ancak şimdi bunun beklediğimizden daha önce gerçekleşmesi olası" diye yazdı.

ABD Başkanı Trump'ın korumacı ticaret politikalarında yakında Almanya ve diğer AB ülkelerini de hedef alabileceğini kaydeden Edwards, "Bu karmaşık bir süreç olacak" dedi.


Etiketler

  • finans krizi
  • Albert Edwards
  • Societe Generale SA
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