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Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

16.03.2018 - 15:11

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, bu yılın şubat ayında yüzde 1,1'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ocak ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,1'e indi. 28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise (AB) ocakta yüzde1,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,3'e geriledi. 

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AB'de şubatta en düşük yıllık enflasyon yüzde eksi 0,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, yüzde 0,4 ile Yunanistan’da ve yüzde 0,5 ile de Danimarka’da kaydedildi. 

En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 3,8 ile Romanya, yüzde 3,2’yle Estonya ve Litvanya oldu. 

ECB'NİN ENFLASYON HEDEFİ

Nihai enflasyon verisi Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedeflediği seviyenin altında geldi.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.  


Etiketler

  • Para Politikası
  • Avro Bölgesi
  • yıllık enflasyon
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