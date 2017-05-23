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Fed tutanaklarından ne bekleniyor?

23.05.2017 - 09:53

Fed tutanakları, haziran ayında faiz artışına dair soru işaretlerini giderebilir.

Fed'in Mayıs ayı faiz toplantısına ilişkin tutanaklar Haziran'da faiz artışı olup olmayacağına dair soru işaretlerini giderebilir. Tutanakların, Merkez Bankası'nın gelecek ay ki toplantısında faiz artışı yapıp yapmayacağına dair soru işaretlerini gidermesi bekleniyor.

Marketwatch'in haberine göre; TD Securities ekonomistleri "Fed'in şahin, iyimser mesaj verilmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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Mayıs ayı faiz kararı sonrası yayımlanan bildiri piyasalar tarafından beklentilerden biraz daha şahin bulunmuştu. Fed yetkilileri ilk çeyrekte büyümedeki yavaşlamanın 'geçici' olduğuna vurgu yapmıştı.

Capital Economics şef ekonomisti Paul Ashworth Marketwatch'a "İstihdam verisi Fed'in şahin duruşunu destekleyici. İşsizik oranı yüzde 4.4 ile 2007'den beri en düşük seviyede ancak diğer yandan çekirdek enflasyon Mart ve Nisan aylarında yumuşadı" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump'a yönelik gelişmeler gelecek ay faiz artış beklentilerini bir nebze azaltsa da bu durumun Haziran'da faiz artırımını engellemeyeceği düşünülüyor.

Fed tutanakları Çarşamba akşamı TSİ 21:00'de yayımlanacak.


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