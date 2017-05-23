Trump 3.6 trilyon dolar bütçe kesintisi planlıyor

ABD'de Salı günü açıklanacak olan bütçe teklifine göre kamu harcamalarında 10 yıl içerisinde 3.6 trilyon dolarlık kesintiye gidilmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3.6 trilyon dolar bütçe kesintisine gitmeyi planlıyor. Devlet harcamalarının payını küçültmeyi hedefleyen plandan, yoksul, yeni mezun ve çiftçiler olumsuz etkilenecek.

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Trump'ın Salı günü açıklayacağı teklif, bütçenin on yıl içerisinde dengeye kavuşturulmasını öngörüyor. Bununla birlikte Başkan'ın bütçe teklifi, birçok Cumhuriyetçi kanun yapıcı tarafından da desteklenen programların iptal edilmesini içeriyor.

Beyaz Saray bütçe direktörü Mick Mulvaney, konuya ilişkin yorumunda “Merhameti artık program sayısı ya da bu programlara dahil olan insan sayısıyla ölçmeyeceğiz; artık merhameti ve başarıyı bu programdan kurtulmasını sağladığımız ve kendi ayakları üzerinde durabilen insanların sayısıyla ölçeceğiz” şeklinde görüş bildirdi.

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