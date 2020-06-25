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Faiz kararı bugün açıklanıyor! İşte piyasa beklentisi

25.06.2020 - 08:52 | Son Güncelleme :
Faiz kararı bugün açıklanıyor! İşte piyasa beklentisi | Piyasa Haberleri

Para Politikası Kurulu (PPK) bugün faiz kararını vermek için toplanacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Murat Uysal’ın Merkez Bankası başkanlığına gelmesinden sonra kesintisiz süren faizde indirim sürecinin devam edip etmeyeceği yapılacak toplantıda belli olacak. Piyasada yine bir indirim kararı çıkacağı tahmin ediliyor. Politika faizinde 25-50 baz puan arasında bir indirim bekleniyor. Merkez Bankası geçen yıl temmuzda politika faizinde indirim sürecini başlattı.

Geçen yıl haziran ayında politika faizi yüzde 24’tü. İndirim süreci temmuz ayından itibaren başladı. Temmuz ayındaki PPK toplantısında yüzde 19.75’e indirilen politika faizi kesintisiz yapılan indirimlerle geçen yılın sonunda yüzde 12’ye düşürüldü. Bu yılın başından itibaren de politika faizindeki indirim kesintisiz sürdü. 21 Mayıs tarihli PPK toplantısında da alınan kararla politika faizi yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e indirildi.

Politika faizi 9 toplantıda bin 575 baz puan aşağı çekilmiş oldu. Uzun bir süre piyasa beklentilerinin üzerinde indirim yapan Merkez Bankası, geçen ay piyasa beklentilerine paralel hareket etmişti. Piyasa beklentisi bugün toplanacak olan PPK’da yüzde 25-50 puan oranında bir indirim bekliyor. Eğer 25 baz puanlık bir indirim olursa politika faizi yüzde 8’e, 50 baz puan indirim olursa da politika faizi yüzde 7.75’e inmiş olacak.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın 25 baz puan faiz indirimine gitmesini beklediklerini belirterek, “25 baz puanlık faiz indirimi ile beraber politika faizi yüzde 8 seviyesine gelecektir” dedi.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Merkez Bankası’nın politika faizini 50 baz puan düşürerek, yüzde 7.75 seviyesine çekebileceğini dile getirdi.


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