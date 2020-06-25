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ABD’den Türkiye’ye liderlik mesajı

25.06.2020 - 09:02
ABD’den Türkiye’ye liderlik mesajı | Ekonomi Haberleri

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Transatlantic Talk seminerinde, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı konuk etti.

‘Türk-Amerikan Küresel Tedarik Zinciri’ başlıklı online konferans Mercury Başkan Yrd & Louisiana Eski Senatörü David Vitter’ın moderatörlüğünde, ABD’li Senatör Lindsey Graham, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı M. Ali Yalçındağ’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Türkiye-ABD arasındaki ikili ticari ilişkileri daha sürdürülebilir hale getirmek için serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini belirten Graham, “Sadece daha fazla ticaret için değil, aynı zamanda ekonomilerimizi birbirine entegre etmemiz için de en önemli yol bu. Anlaşmanın temellerini oluşturmak konusunda Trump yönetiminin istekli olduğuna inanıyorum” dedi.

KALİTELİ ÜRETİM

Önümüzdeki süreçte tıbbi tedarik zincirinde Çin’in kontrolünün daha da azalmasını bekleyen Graham şunları söyledi: “Türkiye’nin yerinde olsaydım, Çin’in tıbbi ve ilaç sanayinde üstünlüğüne alternatif olabilmenin yollarını arardım. Çin, dünyada güvenilmez bir partner olarak görülmekte. Amerikalıların da Çin’e olumsuz baktığını ve bunun tüm dünyada yaygın bir görüş olduğuna inanıyorum. Sadece tıbbi tedarik zincirleri açısından değil, Çin’e bağımlı olduğumuz diğer alanlarda da bu geçerli. Türkiye, düşük maliyetli ancak kaliteli üretim konusunda öne çıkıyor. Türkiye Çin’e alternatif olabildiği ölçüde NATO içerisinde de lider konumuna yükselebilir.”


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