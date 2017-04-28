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Ertem'den 'faiz kararı' yorumu

28.04.2017 - 13:43

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, "Merkez Bankası geç likidite penceresini artırması gerekmeyebilirdi­; dünkü yüzde 11.75'lik yüksek seviyeden bankaların fonlanması enflasyonu denetim alma çabası olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası'nın (TCMB) geç likidite penceresini artırmasının gerekmeyebileceğini, dünkü rakamlarla yüzde 11.75 gibi yüksek bir seviyeden bankaların fonlanmasının, enflasyonun denetim altına alınması yönünde bir çaba olabileceğini söyledi.

TCMB enflasyonun tepe noktasına yükselmesinin beklendiği Nisan ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını beklentilerin ötesinde bir adımla 50 baz puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltmişti.

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TCMB'nin bu adımı sonrası dün fonlama maliyeti 25 bp artışla yüzde 11.75 seviyesine yükselmişti.

Ertem TRT Haber'in canlı yayında sorularını yanıtlarken, "TCMB'nin geç likidite penceresini artırması gerekmeyebilirdi. Burada yapılan kur hedefi değil. Zaten Türk lirası oynaklık endeksi en düşük düzeyde. Ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 11.75'ti. Bu seviyelerden bankaların fonlanması enflasyonun denetim altına alınma çabası olabilir" dedi.

Ertem şöyle devam etti:

"Sıkı para politikası ile enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Para politikasında endişeli TCMB'den, daha rahat, eli açık, para politikası araçlarını kullanan bir merkez bankası anlayışına geçmemiz gerekiyor."

Referandum sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Türkiye'nin artık büyümenin artırılması ve enflasyonun düşürülmesine odaklanacağını dile getiren Ertem, şu ifadeleri kullandı:

"2018 büyümesinin yüzde 7 civarında gerçekleşmesi önemli. Seçim yılı olacak 2019'da böylece daha sağlıklı ekonomiye geçmiş oluruz."


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