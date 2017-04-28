Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 9.25'e çekti.

Rusya Merkez Bankası bu yıl ilk defa politika faizini indirerek yüzde 9.75'ten yüzde 9.25'e çekerken, enflasyonun düşmeye devam etmesi nedeniyle daha fazla faiz indirimleri olabileceği sinyallerini verdi. Bankanın 50 baz puanlık bu faiz indirimi, Reuters anketine katılan uzmanların 25 baz puanlık indirim beklentilerinden daha fazla oldu.

Reuters anketine katılan 24 ekonomistten 20'si 25 baz puanlık, dördü ise 50 baz puanlık indirim beklediklerini belirttiler.

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Bankanın internet sitesinde yapılan açıklamada, "Alınan karar ve ılımlı sıkı para politikasının devam ettirildiği göz önüne alınırsa Rusya Merkez Bankası yıllık tüketici enflasyonunun 2017 bitmeden yüzde 4'e düşeceğini ve 2018-2019'da da bu aralıkta kalacağını öngörüyor" denildi.

İki yılın hemen üzerinde bir süre önce yüzde 17'ye yakın enflasyonun Nisan ayı sonunda yüzde 4.2-4.3 seviyelerine kadar yavaşlamasına rağmen merkez bankası enflasyon ve küresel piyasalardaki volatiliteye dair endişelerini de belirtti.

Bir sonraki toplantısını 16 Haziran'da yapacak olan merkez bankası, ileri dönemlerde karar alacağı zaman petrol fiyatlarının yıl sonunda 40 dolara indiğini öngören baz senaryosunu dikkate alacağını belirtti.