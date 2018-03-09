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En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

09.03.2018 - 10:58

Şubat ayında en yüksek aylık reel getiriyi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Euro sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile avroda oldu. Avro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.
 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,43, mevduat faizi yüzde 1,74, külçe altın yüzde 2,35, dolar yüzde 2,39 ve BİST 100 endeksi yüzde 3,07 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,48 ve mevduat faizi yüzde 0,16 yatırımcısına getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,46, dolar yüzde 0,5 ve BİST 100 endeksi yüzde 1,19 kadar yatırımcısını üzdü.
 
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BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,2 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu, dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,07 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 
Altı aylık değerlendirmeye göre avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,51 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,8, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,63 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
 
YILLIK EN ÇOK BIST 100 ENDEKSİ KAZANDIRDI
 
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,65 yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,41 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak tespit edildi
 

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