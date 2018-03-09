Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 162 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 162,5 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.084 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları, ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalacağına ilişkin umutların desteğiyle doların yen karşısında yükselmesiyle, üçüncü günde de düşüşünü sürdürdü. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,317.41 dolara geriledi ve üçüncü haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

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