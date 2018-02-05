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Eksik kısım sermaye artışıyla karşılanacak

05.02.2018 - 13:24

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri halka arzı gelirinin 600 milyon liranın altında kalması halinde eksik kalan miktarı sermaye artışıyla karşılayacak.

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri, sermayesinin yüzde 31.4'ünün halka arzı için 1-2 Şubat tarihlerinde 24 ile 28.8 lira aralığından talep toplamaya başladı. Ancak geçen hafta talep toplama süresi 6 Şubat'ı kapsayacak şekilde uzatılırken, fiyat da 19-20 lira aralığına indirildi. Yeni fiyata göre halka arz büyüklüğü 1.5-1.8 milyar lira aralığından 1.2-1.3 milyar lira aralığına indi. Şirket ayrıca halka arzın yüzde 15'i kadar ek satış yapabilecek.

Halka arzda talep toplayıcı kurum cuma günü yaptığı açıklamada ek satış dahil yurt dışına tahsis edilen hisselerin tamamına talep geldiğini belirtmişti.

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Şirket bugün KAP'a yaptığı açıklamada, izahnamede taahhüt olmamasına rağmen şirkete 600 milyon lira sermaye girişinin sağlanacağına yönelik geçen haftaki açıklamasına dikkat çekerek, "Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin 600 milyon TL'nin altında kalması halinde; eksik kalan miktarın karşılayacak kadar nihai halka arz fiyatından sermaye artışı yapılmasına" karar verildiği ifade edildi.

Buna göre sermaye artışı mevcut hissedarların sahip oldukları paylar oranında tahsisli olarak yapılacak ve bu pay sahiplerine B grubu paylar ihraç edilecek.

Halihazırda şirkette büyük ortak olarak yüzde 53.35 ile Turkven'in yönettiği fonlar, yüzde 23.6 ile Sancak İnşaat ve yüzde 13.81 ile kurucu ortak Muharrem Usta bulunuyor. Şirkette yüzde 10'un altında pay küçük ortaklara ait.


Etiketler

  • Medical Park
  • MLP sağlık
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