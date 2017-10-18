"Dolar/TL'de yukarı yönlü hareket sürebilir"

Yardımcı, yaptığı açıklamada, ABD Hazine tahvili ihalesinin hemen öncesinde Dolar/TL 'nin 3.65-3.69 bandında işlem görmesinin, 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 11.35-11.5 seviyeleri civarında olmasının beklendiğini bildirdi.

ING Bank işlem müdürü Murat Yardımcı yaptığı açıklamada, Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketin gelecek hafta düzenlenecek ABD Hazine tahvili ihaleleri öncesinde sürebileceğini belirtti.

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