Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar fiyatları yeni güne 5.89 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.91 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 5.57 TL düzeyinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.88 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 5.89 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.8830 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.9207 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.20 itibarıyla 5.9116 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5776 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7401 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, kurlardaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğine dikkati çekti. Bu görünümün orta vadede risk fiyatlamalarının güçlü olmadığına işaret ettiğini ve dalgalanmaların kısa vadeli olabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi ile ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler aynı zamanda, teknik açıdan dolarda 5.9270 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtirken, 5.85 TL'nin destek olarak izleneceğini söyledi.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 yükselişle 96.93 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1122 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.11 seviyesinde bulunuyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler