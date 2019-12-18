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Moody's Türkiye takvimini belirledi

18.12.2019 - 09:01
Moody's Türkiye takvimini belirledi | Ekonomi Haberleri

Moody's'in 2020 yılı takvimine göre, Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihleri 5 Haziran ve 4 Aralık olacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2020 yılı yayın takviminde Türkiye için iki planlı değerlendirme tarihi  açıkladı. Moody's'in 2020 yılı takvimine göre, Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihleri 5 Haziran ve 4 Aralık olacak.

Moody's, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin  kredi notu gözden geçirmelerine yönelik düzenlemelerine uyulması  gereken ülkeler listesinde yer almaması nedeniyle takviminde yer  vermediklerini açıklamıştı.

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Moody's, ilk açıkladığı 2019 yılı takviminde de Türkiye için  planlı gözden geçirme açıklamamış, ancak Mayıs ayında yaptığı revize ile tarihleri eklemişti.

Moody's, takvimde belirtilen tarihlerde herhangi bir değerlendirme yapmayabiliyor.

Moody's en son Haziran ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den  'Ba3'e düşürmüş ve not görünümünü 'Negatif' olarak sürdürmüştü. Moody's, 6 Aralık'ta takvimde yer alan gözden geçirme tarihinde ise bir rapor açıklamamıştı.


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