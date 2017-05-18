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Dev şirketten 'olumlu' Türk Lirası yorumu

18.05.2017 - 11:25 | Son Güncelleme : 18.05.2017 - 11:54

Societe Generale analistleri Türk Lirası için olumlu görüşte bulundu. Kuruluş, Türk Lirası, ülkenin GSYH, ticaret dengesi, Tüketici Güveni ve kapasite kullanımı dahil ekonomik göstergelerindeki iyileşmeden yararlanmaya devam edeceğini belirtti.

Avrupa'nın ana finans şirketlerinden Societe Generale analistleri yolladıkları notta kurun istikrar kazanmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı likidite duruşunu sürdürmesinin etkili olduğunu belirtti. Analistler, "Enflasyonun gelecek aylarda düşeceği beklentisi reel faizleri destekleyecek, Şubat ayından beri tahvil piyasasına olan girişlerin daha da güçlenmesine neden olacak" değerlendirmesine yer verdi.

Kuruluş, finansal istikrarı tehlikeye atacak bir siyasi çalkantı beklemediklerini belirtirken "Türk Lirası, ülkenin GSYH, ticaret dengesi, Tüketici Güveni ve kapasite kullanımı dahil ekonomik göstergelerindeki iyileşmeden yararlanmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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DOLAR 3.62 SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Merkez Bankası'nın adımları ve referandum sonrası belirsizliğin azalmasıyla Dolar/TL son dönemde 3.50 seviyelerinde dengelendi. Öte yandan ABD'ye yönelik endişelerin küresel risk iştahını baskılaması dolar fiyatlarının bugün 3.62 seviyesini test etmesinde etkili oldu.


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