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19 Mayıs'ta çalışacak olanlar dikkat!

18.05.2017 - 12:31

Yarın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. İşçilerin ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştırılması ve ücret ödenmesiyle ilgili bazı kurallar var.

Yarın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve genel tatil günü. İşçilerin ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştırılması ve ücret ödenmesiyle ilgili bazı kurallar var.

İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı onaylarının alınması gerekiyor. Bu onay her yılın başında alınabileceği gibi, iş sözleşmesinde de yer alabilir.

TAZMİNATIYLA AYRILABİLİR

Eğer iş sözleşmesinde bu yönde bir ifade varsa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı kabul etmiş demektir. Ancak işçinin iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa ayrıca yazılı bir onay da alınmamış ise işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir. İşçinin bu nedenle iş sözleşmesi feshedilirse dava yoluyla kıdem tazminatını alması mümkün.

118 TL FAZLA

Bir işçi eğer yarın çalışırsa hem genel tatil gününde çalışmadan hak kazandığı bir günlük ücretini, hem de normal çalışması karşılığı bir günlük ücretini alır. Dolayısıyla toplamda iki günlük ücretine hak kazanmış olur. Yarın çalışan işçi eğer 1 Mayıs’ta da çalışmış ise Mayıs ayında 32 günlük ücrete hak kazanacaktır. Yarın çalışan bir asgari ücretli bu ayki bordrosunda 59.25 TL fazla para görmeli. Buna ek olarak aynı işçi, eğer 1 Mayıs'ta da çalışmışsa bu ay alacağı maaşı toplamda 118.5 TL fazla olacaktır. İşçiler bu ayki maaşlarını mutlaka kontrol etmeli ve bordrolarını da buna göre imzalamalılar.

İŞÇİ ONAYLAMIŞSA FAZLA MESAİ YAPABİLİR

İşçiler her yılın başında fazla mesai için işverene onay verirler. Bayram ve genel tatil günlerinde çalışma gibi fazla mesai de işçinin iş sözleşmesinde kararlaştırılabilecek bir konudur. İşçi eğer fazla mesai yapmaya onay vermişse işveren fazla mesai yaptırabilir. Bu durumda işçi 1 günlük ücretini çalışma karşılığında, 1 günlük ücreti çalışmadan genel tatil günü ücreti olarak ve buna ek olarak kaç saat fazla mesai yapmışsa saatlik ücretinin yüzde 50 artırılmış tutarını fazla mesai olarak alır.

ANLAŞIRLARSA ÜCRET YÜKSELTİLEBİLİR

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçiye bir günlük ücretinin ödenmesi gerektiği İş Kanunu hükmüdür. Örneğin işçi eğer işverenle anlaşırsa iki günlük ücrete hak kazanacağını hüküm altına alabilir. Aynı şekilde toplu iş sözleşmeleriyle de bu tutar artırılabilir.

MUTLAKA KONTROL EDİN

İşçiler genel tatil günlerinde bir saat bile çalışsalar, bir tam günlük ücretlerine hak kazanırlar. Dolayısıyla tatil gününün başladığı saatlerde çalışması olan işçi çalıştığı kadar değil, bir tam günlük ücretine hak kazanır. Çalışanlar o günün tam ücretinin kendilerine ödendiğini kontrol etmeliler.

'BAŞKA GÜN İZİN YAP' OLMAZ

Yarın çalıştırılan işçiye işveren mutlaka iki günlük ücret ödemek durumundadır. İşveren 'Ben sana bunun karşılığında cumartesi pazar izin vereyim' diyemez. Bu günlerde çalışmış işçiye işveren mutlaka çalışmasının karşılığı olan ve çalışmadan hak ettiği ücreti ödemek zorundadır.


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