Dev banka en çok beğendiği Türk hissesini açıkladı

Morgan Stanley, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en çok beğendiği telekom sektörü hisselerini açıkladı. Morgan Stanley'in listesinde Türkiye'den Turkcell yer aldı.

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinde en çok beğendiği telekom sektörü hisselerini açıkladı.

TURKCELL DE LİSTEDE

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Morgan Stanley, "Bölgede Türkiye'den Turkcell, Rusya'dan Mobile TeleSystems ve Suudi Arabistan'dan Mobily en çok beğendiğimiz telekomünikasyon hisseleridir" dedi.

Businessht'nin haberine göre; yatırım bankası, Fed faiz artırımlarının hisse değerlemeleri üzerinde ağırlığının artmasıyla EEMEA telekom sektörü hisselerinin ABD/AB'dekilere yakın temettü verimiyle işlem gördüklerini ve bunun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

MSCI EM EMEA Telekomünikasyon Hizmetleri Endeksi yılın başından bu yana yüzde 22 geriledi.