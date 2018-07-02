Tarihi platform hayata geçti

Türk finans tarihindeki en büyük teknolojik dönüşümlerden biri olan BISTECH'in, 4 piyasanın aynı platform üzerinde uçtan uça tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşaması bu sabah Borsa İstanbul gonguyla hayata geçti.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul piyasalarının tek bir platform üzerinde entegre şekilde faaliyet göstermesi hedefiyle kurgulanan BISTECH Teknolojik Dönüşüm Programı, 2014'te NASDAQ ile imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla başladı.

Piyasaları sırasıyla BISTECH sistemi üzerine taşımayı hedefleyen programın ilk fazı 30 Kasım 2015'te Pay Piyasası'nın yeni teknolojiye taşınmasıyla sorunsuz tamamlandı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP) dönüşümünü kapsayan ikinci faz ise 6 Mart 2017'de başarıyla gerçekleştirildi.

Bu sabah ise, Borsa İstanbul'un diğer iki piyasası olan Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) ve Kıymetli Madenler Piyasasının (KMP) BISTECH sistemleri üzerinde canlıya alınmasıyla BISTECH programının "Faz 2 " olarak adlandırılan aşaması da başarıyla tamamlanmış oldu.

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AA'nın haberine göre; Güvenilir, modüler, bakım ve işletim maliyetleri düşük, yüksek performanslı, hızlı ve çok enstrümanlı bu teknolojik yapı üzerinde Borsa İstanbul artık dört piyasasıyla yatırımcılarına uçtan uca entegre hizmet sunabiliyor.

Yıllara yayılan teknolojik, organizasyonel ve operasyonel çalışmaları kapsayan bu dönüşümle Borsa İstanbul, dünyada sadece seçili borsalarda kullanılan ileri teknolojik bileşenleri kendi iç kaynaklarını kullanarak Türk sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirdi.

İşlem ve takas sistemi gibi ana modüllerin yanı sıra risk yönetimi, piyasa gözetimi, endeks hesaplama, veri ambarı gibi çevresel sistemleri kapsayan uçtan uca bir dönüşüm gerçekleştirildi.

Sermaye piyasasının tüm paydaşlarını etkileyen bu uzun soluklu dönüşüm programında Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Sermaye Piyayası Kurulu (SPK), NASDAQ, aracı kurumlar, veri yayın kuruluşları ve yazılım kuruluşlarını kapsayan 100'ün üzerinde firmadan 650'nin üzerinde çalışan aktif görev aldı.

Teknolojik dönüşümünü böylece üst limitlere yükselten Borsa İstanbul, bundan sonra geliştirmeye devam ettiği yeni teknolojik özelliklerle diğer borsaların, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının ilgi göstereceği ürün ve hizmetlerin önde gelen sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

Borsa İstanbul böylece, dünya çapında rekabet edebilecek teknolojilerin üreticisi bir borsa olarak gelecek günlerde uluslararası arenada ismini daha çok duyuracak.

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