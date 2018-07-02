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Tarihi platform hayata geçti

02.07.2018 - 12:09
Tarihi platform hayata geçti

Türk finans tarihindeki en büyük teknolojik dönüşümlerden biri olan BISTECH'in, 4 piyasanın aynı platform üzerinde uçtan uça tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşaması bu sabah Borsa İstanbul gonguyla hayata geçti.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul  piyasalarının tek bir platform üzerinde entegre şekilde faaliyet göstermesi  hedefiyle kurgulanan BISTECH Teknolojik Dönüşüm Programı, 2014'te NASDAQ ile  imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla başladı.

Piyasaları sırasıyla BISTECH sistemi üzerine taşımayı hedefleyen  programın ilk fazı 30 Kasım 2015'te Pay Piyasası'nın yeni teknolojiye  taşınmasıyla sorunsuz tamamlandı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP)  dönüşümünü kapsayan ikinci faz ise 6 Mart 2017'de başarıyla gerçekleştirildi.

Bu sabah ise, Borsa İstanbul'un diğer iki piyasası olan Borçlanma  Araçları Piyasası (BAP) ve Kıymetli Madenler Piyasasının (KMP) BISTECH sistemleri  üzerinde canlıya alınmasıyla BISTECH programının "Faz 2 " olarak adlandırılan  aşaması da başarıyla tamamlanmış oldu.

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AA'nın haberine göre; Güvenilir, modüler, bakım ve işletim maliyetleri düşük, yüksek  performanslı, hızlı ve çok enstrümanlı bu teknolojik yapı üzerinde Borsa İstanbul  artık dört piyasasıyla yatırımcılarına uçtan uca entegre hizmet sunabiliyor.

Yıllara yayılan teknolojik, organizasyonel ve operasyonel çalışmaları  kapsayan bu dönüşümle Borsa İstanbul, dünyada sadece seçili borsalarda kullanılan  ileri teknolojik bileşenleri kendi iç kaynaklarını kullanarak Türk sermaye  piyasası mevzuatına uyumlu hale getirdi.

İşlem ve takas sistemi gibi ana modüllerin yanı sıra risk yönetimi,  piyasa gözetimi, endeks hesaplama, veri ambarı gibi çevresel sistemleri kapsayan  uçtan uca bir dönüşüm gerçekleştirildi.

Sermaye piyasasının tüm paydaşlarını etkileyen bu uzun soluklu dönüşüm  programında Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Sermaye  Piyayası Kurulu (SPK), NASDAQ, aracı kurumlar, veri yayın kuruluşları ve yazılım  kuruluşlarını kapsayan 100'ün üzerinde firmadan 650'nin üzerinde çalışan aktif  görev aldı.

Teknolojik dönüşümünü böylece üst limitlere yükselten Borsa İstanbul,  bundan sonra geliştirmeye devam ettiği yeni teknolojik özelliklerle diğer  borsaların, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının ilgi göstereceği ürün ve  hizmetlerin önde gelen sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

Borsa İstanbul böylece,  dünya çapında rekabet edebilecek teknolojilerin üreticisi bir borsa olarak  gelecek günlerde uluslararası arenada ismini daha çok duyuracak.


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